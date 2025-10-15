Musica gastronomia ed escursioni accendono Montiano poetico

Nel fine settimana torna “Montiano poetica”, l'appuntamento pensato per passare due giorni nel borgo sulle prime colline cesenati, che tra sabato e domenica ospita trekking e tanta gustosa gastronomica, offerta dallo stand gastronomico della Pro loco cittadina. ProgrammaSabato 18 ottobre Ore 16. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

