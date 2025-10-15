Musica gastronomia ed escursioni accendono Montiano poetico
Nel fine settimana torna “Montiano poetica”, l'appuntamento pensato per passare due giorni nel borgo sulle prime colline cesenati, che tra sabato e domenica ospita trekking e tanta gustosa gastronomica, offerta dallo stand gastronomico della Pro loco cittadina. ProgrammaSabato 18 ottobre Ore 16. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Le immagini e i volti della Centenaria Fiera di Ottobre 2025 di #Bondeno, che prosegue fino a martedì. Ringrazio in particolare i tantissimi volontari impegnati per condividere le loro passioni e regalarci divertimento, musica, gastronomia e un sorriso. #simone - facebook.com Vai su Facebook
Il festival ’Tre d’Ozio’ fa il pieno di partecipanti tra gastronomia, musica, escursioni e poesia - La kermesse si è tenuta in paese lo scorso weekend, tra gli eventi anche il premio di poesia ’Virginia Fabroni’ Durante i tre giorni dell’ultimo weekend, la decima edizione del Festival ‘Tre d’Ozio’ ... Da ilrestodelcarlino.it
Escursione arricchita dalla musica - Un’escursione tra bellezze naturalistiche e architettoniche, arricchita da suggestive note musicali. ilrestodelcarlino.it scrive
Musica e escursioni su Cammino S.Barbara - Musica ma anche escursioni a cavallo, a piedi o in mountain bike tra templi, antiche miniere e luoghi storici nel sud della Sardegna. Scrive ansa.it