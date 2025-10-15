Musica e diplomazia culturale il Conservatorio Toscanini rappresenta la Sicilia a Praga

Il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera sarà protagonista di una tournée internazionale a Praga dal 18 al 20 ottobre con il patrocinio dell’Ambasciata italiana, dell’Istituto italiano di cultura, di Italia Arte Fest e della Fondazione Daniele Della Bona. Un appuntamento che unisce musica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

