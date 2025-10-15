Music for Peace a Tajani | 300 tonnellate di aiuti per Gaza bloccate a Genova possono partire o no?

Mentre nell'informativa alle Camere il ministro Tajani celebra il "Piano di pace" e nuovi corridoi umanitari, oltre 300 tonnellate di aiuti di Music for Peace restano ancora ferme al porto di Genova. L'organizzazione denuncia a Fanpage.it la mancanza di risposte evasive e condizioni impossibili da accettare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

