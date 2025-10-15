Murelli Lega | Complimenti agli eroi di Calendasco

Ilpiacenza.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Esprimo ammirazione e gratitudine ai tre giovani che, con prontezza e coraggio, sono intervenuti per salvare una vita a Calendasco con l’uso di un defibrillatore. Questo dimostra come la formazione in primo soccorso possa davvero fare la differenza tra la vita e la morte», ha dichiarato la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

