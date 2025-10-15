Murale della Pace 60 anni dopo | l’omaggio di Borgo Ferrovia

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione del 60° anniversario della realizzazione del “Murale della Pace”, la Chiesa di San Francesco d’Assisi di Borgo Ferrovia ospitera? due giornate dedicate al restauro, alla valorizzazione e all’attualita? dell’opera realizzata dal maestr o Ettore De Conciliis, una delle testimonianze piu? alte dell’arte civile e religiosa del Novecento italiano. Il programma degli eventi si aprira? venerdi? 17 ottobre 2025, alle ore 10:30, con l’incontro “Restauro e riqualificazione”, che si terra? all’interno della chiesa di San Francesco. Dopo i saluti di Don Michele Ciccarelli, parroco della chiesa, e di Don Luigi Di Blasi, interverranno: Ettore De Conciliis, autore del Murale della Pace;. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Murale della Pace 60 anni dopo: l’omaggio di Borgo Ferrovia

