Muore nell’incidente in moto Lascia un figlio adolescente L’ultimo saluto a Alfredo Venturi

Capolona (Arezzo), 15 ottobre 2025 – Un grande dolore, una morte tragica, per uno scontro frontale con un’auto su una curva. Il tutto in una giornata di festa e gioia, un giro con gli amici sulla sua moto, una grande passione. Sono bastati pochi secondi per spegnere la vita e i sogni di Alfredo Venturi, 41 anni, originario di Capolona, nel Casentino, in provincia di Arezzo. Era un operaio orafo. Lascia un figlio adolescente. Incidente ad Altopascio, bimbo di 8 anni portato al Meyer con l’elisoccorso Il corpo, come da disposizioni della famiglia, verrà cremato. Nelle giornate di martedì 14 e mercoledì 15, la camera ardente nella chiesetta dell’ex ospedale di Subbiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

