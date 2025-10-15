Muore in auto dopo la dimissione dall’ospedale | aperta un’inchiesta è la quarta denuncia in sei mesi a Cassino

Stava tornando a casa dopo un intervento alla spalla ritenuto di routine, ma non ci è mai arrivato. Un uomo di 79 anni, originario di Vallecorsa, è morto ieri mattina durante il viaggio di rientro dall’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

