Muore in auto dopo la dimissione dall’ospedale | aperta un’inchiesta è la quarta denuncia in sei mesi a Cassino

Frosinonetoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava tornando a casa dopo un intervento alla spalla ritenuto di routine, ma non ci è mai arrivato. Un uomo di 79 anni, originario di Vallecorsa, è morto ieri mattina durante il viaggio di rientro dallospedale “Santa Scolastica” di Cassino, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

