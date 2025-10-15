Muore dopo una caduta dalla scala | addio al giornalista Sergio Federici

Anconatoday.it | 15 ott 2025

MONTE ROBERTO- Si è spento dopo tre giorni di agonia, Sergio Federici, l’uomo che lo scorso sabato 14 ottobre, è caduto da una scala appoggiata ad una roulotte in un camping di Senigallia, in zona Ciarnin, che frequentava da anni. Probabilmente, nel tentativo di coprirla, ha perso l’equilibrio ed. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

