Muore dopo una caduta dalla scala | addio al giornalista Sergio Federici
MONTE ROBERTO- Si è spento dopo tre giorni di agonia, Sergio Federici, l’uomo che lo scorso sabato 14 ottobre, è caduto da una scala appoggiata ad una roulotte in un camping di Senigallia, in zona Ciarnin, che frequentava da anni. Probabilmente, nel tentativo di coprirla, ha perso l’equilibrio ed. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
