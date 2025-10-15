“Wwf e Barilla da sette anni hanno intrapreso un percorso estremamente impegnativo legato all’agricoltura rigenerativa che oggi è l’unica vera soluzione per contrastare il cambiamento climatico e tutelare la biodiversità”. Così, Alessandra Prampolini, direttrice generale di Wwf Italia, all’evento organizzato da Mulino Bianco al Ministero delle Imprese e del Made in Italy in occasione del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mulino Bianco: Prampolini (Wwf), ‘insieme a Barilla per agricoltura rigenerativa