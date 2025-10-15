Mulino Bianco | Prampolini Wwf ‘insieme a Barilla per agricoltura rigenerativa
“Wwf e Barilla da sette anni hanno intrapreso un percorso estremamente impegnativo legato all’agricoltura rigenerativa che oggi è l’unica vera soluzione per contrastare il cambiamento climatico e tutelare la biodiversità”. Così, Alessandra Prampolini, direttrice generale di Wwf Italia, all’evento organizzato da Mulino Bianco al Ministero delle Imprese e del Made in Italy in occasione del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
#MulinoBianco celebra 50 anni di storia con una mostra speciale al @mimit_gov @barillagroup - X Vai su X
Mulino Bianco compie 50 anni e li celebra al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un vero piacere rappresentare il Masaf in questa importante occasione, nella quale abbiamo ricordato il valore delle nostre eccellenze alimentari e delle aziende, quale è - facebook.com Vai su Facebook
Mulino Bianco festeggia 50 anni con una mostra al MIMIT - Mulino Bianco celebra il suo cinquantesimo anniversario con una grande mostra dal titolo “Mulino Bianco: 50 anni di storia tra tradizione e innovazione. foodaffairs.it scrive
Con “Buongrano” Mulino Bianco porta l’agricoltura rigenerativa a tavola - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MANTOVA) (ITALPRESS) – Mulino Bianco compie un passo decisivo nel percorso di sostenibilità che da sempre caratterizza la sua storia. Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Mulino Bianco festeggia i suoi 50 anni, ringraziando tutte le persone che ne hanno fatto la storia: coinvolti 1892 dipendenti e 50 volti noti - Proseguono le celebrazioni per i 50 anni di Mulino Bianco con la campagna “50 anni di ricordi buoni”. Riporta ilmessaggero.it