“Cinquant’anni sono un traguardo importante. Mulino Bianco possiamo definirlo un giovane adulto che ha ormai una certa esperienza. Quando è nato lo scenario sociale era molto particolare e Mulino Bianco ha rappresentato un raggio di sole”. Sono le parole di Paolo Barilla, vicepresidente Gruppo Barilla, in occasione dell’evento organizzato da Mulino Bianco al Ministero delle . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mulino Bianco, Barilla: ‘Cinquant’anni è un anniversario importante’