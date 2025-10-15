Mrs Playmen | chi è Adelina Tattilo la storia vera della donna che ha ispirato la serie Netflix

Today.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta per arrivare su Netflix una serie italiana ispirata alla storia di una donna realmente esistita. Si intitola "Mrs Playmen" e vedrà Carolina Crescentini nei panni dell'editrice Adelina Tattilo che fondò, alla fine degli anni '60, la rivista erotica Palymen, la risposta italiana a Playboy. Mrs. 🔗 Leggi su Today.it

