Roma, 15 ott. (askanews) - E' lo straordinario ritratto di un uomo, con la sua infanzia, le sue debolezze, il suo genio, la sua perenne febbre creativa, "Mr. Scorsese", il documentario in cinque parti diretto da Rebecca Miller, dal 17 ottobre su Apple TV+. La regista ha impiegato quasi 5 anni per realizzare questo film, che si dipana attorno a una lunga intervista in cui il regista parla con grande sincerità di sé stesso e racconta in prima persona la nascita di ognuno dei suoi capolavori. Parallelamente le voci delle persone più vicine a lui, dagli amici di infanzia alle figlie, ai suoi "alter ego" Robert De Niro e Leonardo Di Caprio, aiutano a comprendere meglio un uomo profondamente cattolico ma affascinato dal lato oscuro dell'essere umano, che tutta la vita si è interrogato, attraverso i suoi personaggi cinematografici, sulla vera natura dell'uomo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mr. Scorsese", la vita, i segreti, i film, nel documentario su Apple TV+

