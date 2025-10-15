Movida violenta e gioventù senza freni | adottati 14 Daspo tra Foggia e Vieste sei a carico di minori

Foggiatoday.it | 15 ott 2025

Movida violenta e gioventù senza freni, adottati 14 provvedimenti - Daspo, Daspo Willy o avvisi orali - tra Foggia e Vieste, tre dei quali notificati a carico di soggetti sotto la soglia della maggiore età. I provvedimenti sono stati emessi dal Questore di Foggia, al termine di accurate. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

