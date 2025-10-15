Motridal la sfida dell’ingegno | giovani talenti protagonisti della nuova Design Challenge
Sabato 11 ottobre, gli spazi di Motridal Spa a Piacenza si sono trasformati in un vero e proprio laboratorio di idee. L’azienda, tra i principali attori internazionali nella progettazione e costruzione di sistemi per il trasporto di materiali sfusi e spirali metalliche, ha ospitato la seconda. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Argomenti simili trattati di recente
Motridal, la sfida dell’ingegno: giovani talenti protagonisti della nuova Design Challenge - Seconda edizione per l’iniziativa dell’azienda piacentina dedicata agli studenti di Ingegneria Meccanica del Politecnico di Milano di Piacenza. Segnala ilpiacenza.it