MotoGP statistiche GP Australia Valentino Rossi e Stoner sono ancora irraggiungibili persino per l’assente Marquez
Il Motomondiale si appresta a fare tappa in uno dei contesti più affascinanti del proprio panorama. Difatti, il quart’ultimo atto della stagione 2025 andrà in scena a Phillip Island, dove si disputerà la 35ma edizione iridata del Gran Premio d’Australia. L’evento ha fatto il proprio ingresso in calendario nel 1989 proprio nel circuito attuale, edificato sull’omonima isola a sud di Melbourne. Nel 1991 si è però trasferito a Eastern Creek, autodromo situato non lontano da Sydney. Il trasloco si è rivelato temporaneo, poiché dal 1997 si è tornati definitivamente nella corrente location, assolutamente sensazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
