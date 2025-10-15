Esiste un dato eclatante relativo al Gran Premio d’Australia di MotoGP. Si tratta di un contesto dove i piloti italiani non vincono da tempo immemore. Addirittura, per trovare l’ultima affermazione di un centauro nato nel nostro Paese, si deve tornare al 2014, quando Valentino Rossi conseguì il suo sesto e ultimo successo nell’iconografico autodromo down under. Attenzione però, perché quel trionfo del Dottore è arrivato post litteram, essendo slegato da qualsiasi sequenza. A conti fatti, dal 2007 in poi, l’Inno di Mameli è risuonato al termine della gara di MotoGP solo in quell’occasione. Dunque, una volta su sedici! Siamo di fronte a un’autentica anomalia, nonché a un clamoroso e improvviso ribaltamento rispetto al passato. 🔗 Leggi su Oasport.it

MotoGP, i piloti italiani riconquisteranno Phillip Island? Da feudo tricolore è diventato circuito nemico!