MotoGP Francesco Bagnaia | Stiamo ancora cercando di capire cos’è successo a Mandalika

C’è grande curiosità per scoprire quale versione di Francesco Bagnaia vedremo questo weekend a Phillip Island in occasione del Gran Premio d’Australia 2025, quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco è reduce infatti da un back-to-back asiatico surreale, cominciato con la strepitosa doppietta di Motegi (dopo aver trovato la quadra nel Test di Misano) e terminato una settimana più tardi con la debacle di Mandalika. L’unico vero grande obiettivo dell’anno è già sfumato da tempo, con Marc Marquez che ha dominato in lungo e in largo conquistando il titolo iridato con cinque tappe d’anticipo, ma Bagnaia deve provare in quest’ultimo scorcio di stagione a trovare una discreta stabilità tecnica con il set-up della GP25 per uscire definitivamente dal tunnel e proiettarsi con maggiore serenità verso il 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

