MotoGP Dall’Igna incorona Marquez | il messaggio è da brividi

Il direttore generale della Ducati, Gigi Dall’Igna, ha esaltato le qualità del campione spagnolo, Marc Marquez: le sue parole sono cariche di valore. Le rivali della Ducati, in particolar modo l’ Aprilia, stanno dimezzando significativamente il gap dal team di Borgo Panigale. Tuttavia, la scuderia Italia ha impiegato davvero poco tempo per fare suo mondiale piloti, titolo costruttori e team. Insomma, è ottobre e mancano 4 GP alla fine del campionato, ma la squadra italiana ha già chiuso i giochi. In occasione delle 18 gare già disputate, la Ducati ha raccolto un numero impressionante di successi: 16 Sprint, 16 GP e 11 pole position. 🔗 Leggi su Sportface.it