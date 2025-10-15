MotoGp Bagnaia verso Philip Island | Lavoriamo per capire cosa è successo a Mandalika
Bologna, 15 ottobre 2025 – Operazione riscatto, ma senza Marc Marquez. Ducati ufficiale si appoggia a Pecco Bagnaia per un risultato importante nel gran premio di Australia a Philip Island. Sarà Pecco il capitano della squadra data l’assenza del campione del mondo incarica, infortunatosi a Mandalika con annessa operazione chirurgica qualche giorno fa, ma con il fardello di un weekend indonesiano nelle retrovie e senza feeling con la sua Desmosedici. Insomma, Aprilia era stata nettamente la miglior moto due settimane, ma la caduta in gara di Marco Bezzecchi ha compromesso quella che sarebbe stata una tripletta tra pole position e sprint race. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
