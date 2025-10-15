Moto e scooter rubati nella Riserva dell' Aniene Erano pronti per essere spediti all' estero

Moto e scooter rubati. Smontati e imballati nella riserva dell'Aniene erano pronti per essere spediti all'estero. I veicoli a due ruote sono stati trovati all'interno di un capannone. A scovare il centro di riciclaggio sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Montesacro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

