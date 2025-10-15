Mostra Modigliani Picasso e le Voci della modernità a Palazzo Zabarella

Un’eccezionale collezione d’arte proveniente da uno dei più importanti musei del Nord Europa e della Francia sarà al centro di un nuovo importante appuntamento espositivo in programma, a partire dal prossimo autunno, a Palazzo Zabarella.Le collaborazioniNell’ambito del dialogo avviato dalla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Scopri altri approfondimenti

A Palazzo Zabarella, a Padova, la nuova mostra dedicata a Modigliani e Picasso. #ioseguotgr #arte #mostra #Padova #Modigliani #Picasso - X Vai su X

MANCA SOLO UN MESE ALL’APERTURA DELLA GRANDE MOSTRA INTERNAZIONALE “DA PICASSO A VAN GOGH” A TREVISO. TANTI CAPOLAVORI DA VEDERE! Manca esattamente un mese all’apertura dell’attesissima mostra “Da Picasso a Van Gog - facebook.com Vai su Facebook

Mostra "Modigliani Picasso e le Voci della modernità" a Palazzo Zabarella - Un’eccezionale collezione d’arte proveniente da uno dei più importanti musei del Nord Europa e della Francia sarà al centro di un nuovo importante appuntamento espositivo in programma, a partire dal p ... Segnala padovaoggi.it

Da Modigliani a Picasso, il viaggio nelle voci della modernità: il percorso in mostra a Palazzo Zabarella - Il percorso espositivo è articolato in sei sezioni, nelle quali i visitatori potranno ammirare una collezione d'arte con 65 opere di 30 artisti, provenienti da un importante ... Segnala ilgazzettino.it

Modigliani e Picasso a Padova: in mostra 65 capolavori per un’immersione nell’arte dell’avanguardia - A Palazzo Zabarella arriva la collezione del museo LaM di Lille: 65 opere di 30 artisti delle avanguardie, tra cui cinque Picasso e sei Modigliani. Lo riporta greenme.it