Morto Stefano Luigi Cena | il giostraio picchiato a sangue da 9 giovani alla sagra di Capena
Non ce l’ha fatta Stefano Luigi Cena, il giostraio di 65 anni vittima di un violento pestaggio avvenuto nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre a Capena – provincia di Roma – durante i festeggiamenti per la “Sagra del vino e dell’uva”. L’uomo era stato aggredito da un gruppo di nove ragazzi che non volevano pagare il biglietto per la giostra. L’uomo era stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Nell’aggressione il 65enne aveva riportato una frattura del cranio e una serie di altre problematiche, che hanno costretto i medici a ricoverarlo in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
