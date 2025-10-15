Morto sepolto dai detriti soccorsi disperati | Come sulle sabbie mobili la melma ti inghiottiva

Macerata, 15 ottobre 2025 – “ Durante lo scavo regnava un silenzio surreale. L’intervento è stato molto complesso, ma gestito con grande professionalità. Mai una parola fuori posto, mai uno strillo, nessun intralcio alle operazioni. Sempre al massimo delle nostre possibilità”. A parlare è il caposquadra dei vigili del fuoco che ha condotto l’intervento, Roberto Battellini. I pompieri hanno lavorato quasi undici ore, anche con il buio, per tirare fuori il corpo di Francesco Broda, rimasto bloccato all’interno della cabina dell’escavatore, sommersa da tonnellate di fango, ghiaia e detriti. “L’operazione ci ha messo a dura prova, ancora di più quando abbiamo scoperto che lui era deceduto – aggiunge Battellini – e abbiamo lavorato duramente a stretto contatto per poterlo estrarre dal fango”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

