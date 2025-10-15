Morto Levio Bottazzi storico assessore provinciale di Torino e per poco anche sindaco di Rivoli

Levio Bottazzi, che fu a lungo consigliere e assessore della provincia di Torino con deleghe alle infrastrutture, energia e sviluppo del territorio e per un breve periodo anche sindaco di Rivoli, è morto nella mattinata di oggi, 15 ottobre 2025, all'età di 95 anni. Apparteneva all'area di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Morto Levio Bottazzi, storico assessore provinciale di Torino e (per poco) anche sindaco di Rivoli https://ift.tt/1Nk6K4S - X Vai su X

Morto Riccardo Checchin a 73 anni, i suoi video erano virali - facebook.com Vai su Facebook

Morto Levio Bottazzi, storico assessore provinciale di Torino e (per poco) anche sindaco di Rivoli - Levio Bottazzi, che fu a lungo consigliere e assessore della provincia di Torino con deleghe alle infrastrutture, energia e sviluppo del territorio e per un breve periodo anche sindaco di Rivoli, è ... Riporta torinotoday.it