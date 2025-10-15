Morto Levio Bottazzi storico assessore provinciale di Torino e per poco anche sindaco di Rivoli

🔊 Ascolta la notizia

Levio Bottazzi, che fu a lungo consigliere e assessore della provincia di Torino con deleghe alle infrastrutture, energia e sviluppo del territorio e per un breve periodo anche sindaco di Rivoli, è morto nella mattinata di oggi, 15 ottobre 2025, all'età di 95 anni. Apparteneva all'area di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

