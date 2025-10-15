Morto dopo l'uso del taser a Napoli | Anthony Ehogonoh colpito con due scariche i primi risultati dell'autopsia
Il 35enne, morto lo scorso 6 ottobre a Napoli dopo essere stato colpito con il taser dai carabinieri, avrebbe ricevuto due scariche, la seconda più intensa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
È morto a 51 anni D'Angelo, compositore e cantante R&B vincitore di un Grammy Award: conquistò grande fama con “Untitled (How Does It Feel)”. La famiglia dell'artista di Richmond, il cui vero nome era Michael Eugene Archer, fa sapere che è morto dopo un - facebook.com Vai su Facebook
Morto dopo l'intervento degli agenti, "non archiviate". La richiesta della madre di Igor Squeo, per il pm morì di overdose #ANSA - X Vai su X
Morto dopo i colpi di taser a Napoli, i nuovi indizi dall'autopsia - Anthony Ihaza Ehogonoh è stato attraversato da due scosse, la seconda più intensa in quanto la prima, come lo spray urticante, si ... Scrive internapoli.it
Morto dopo il taser: due le scariche rilevate, la seconda più intesa - Emergono i dettagli dall’esame autoptico eseguito ieri al secondo policlinico di Napoli sulla salma di Anthony Ihaza Ehogonoh, 35 anni, deceduto lo scorso 6 ottobre dopo essere stato neutralizzato con ... Secondo ilroma.net
Napoli, morto dopo il taser. L’autopsia rivela: «Il 35enne fu colpito quattro volte» - Ci vorranno sessanta giorni perché il perito della procura depositi la relazione sull’esame autoptico di ieri sul corpo di Anthony Ihaza Ehogonoh, il 35enne deceduto lo scorso ... ilmattino.it scrive