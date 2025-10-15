Morto dopo l'uso del taser a Napoli | Anthony Ehogonoh colpito con due scariche i primi risultati dell'autopsia

15 ott 2025

Il 35enne, morto lo scorso 6 ottobre a Napoli dopo essere stato colpito con il taser dai carabinieri, avrebbe ricevuto due scariche, la seconda più intensa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

