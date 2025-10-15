Morto dopo il taser | due scariche la seconda più intesa

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato attraversato da due scosse, la seconda più intensa in quanto la prima, come lo spray urticante, si era rivelata inefficace: è quanto emerge dall’esame autoptico eseguito ieri, nel secondo policlinico di Napoli, sulla salma di Anthony Ihaza Ehogonoh, il 35enne deceduto lo scorso 6 ottobre a Napoli, dopo essere stato neutralizzato con un taser – utilizzato da un solo carabiniere – perché in evidente stato di alterazione. Sul corpo sono state rilevate le ferite lasciate da quattro dardi: i carabinieri hanno usato il taser due volte e ciascuna cartuccia contiene due dardi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

