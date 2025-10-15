Morto D'Angelo il ricordo di Beyoncé | Pionere del neo-soul ha trasformato l'RnB per sempre

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

D'Angelo, icona del neo-soul e autore di Brown Sugar e Voodoo, è morto a 51 anni dopo una lunga lotta contro il cancro. L'omaggio del mondo dello spettacolo, da Beyoncé a Lauryn Hill. 🔗 Leggi su Fanpage.it

morto d angelo ricordoÈ morto D’Angelo, pioniere del neo-soul - Figura chiave della scena r&b contemporanea, autore di album fondamentali come ‘Brown Sugar’, ‘Voodoo’ e ‘Black Messiah’, aveva 51 anni ... Si legge su rollingstone.it

