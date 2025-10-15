Morto a 48 anni sepolto dai detriti | Si scavava a mani nude per salvarlo

Ilrestodelcarlino.it | 15 ott 2025

"I soccorritori sono stati costretti a operare su un terreno di consistenza simile a quella delle sabbie mobili, in condizioni molto pericolose, muovendosi su un terreno instabile e agendo dal tetto dell’escavatore per rimuovere il fango con piccoli attrezzi e, in alcuni casi, anche a mani nude. Ogni passo era rischioso e si poteva sprofondare insieme al mezzo". Il comandante dei vigili del fuoco di Macerata, Leonardo Rampino, racconta come la squadra ha vissuto il disperato e vano tentativo di salvare la vita al 48enne Francesco Broda, l’operaio sepolto dai detriti mentre stava lavorando su un escavatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Morto a 48 anni sepolto dai detriti si scavava a mani nude per salvarlo

morto 48 anni sepoltoMorto a 48 anni sepolto dai detriti: "Si scavava a mani nude per salvarlo" - Il drammatico racconto dei vigili del fuoco: "Il fango e la ghiaia ti inghiottivano, come le sabbie mobili". Lo riporta ilrestodelcarlino.it

morto 48 anni sepoltoIncidente sul lavoro a Corridonia: operaio sepolto dalla ghiaia, tragico epilogo - Tragedia a Corridonia: un operaio di 48 anni travolto da ghiaia mentre lavorava in un deposito edile richiama l’urgenza di maggiore sicurezza nei cantieri. Secondo notizie.it

morto 48 anni sepoltoSepolto dalla ghiaia ed estratto dopo 10 ore: la vittima è Francesco Broda - Operaio di Monte San Giusto, aveva 48 anni: il tragico incidente sul lavoro a Corridonia. Riporta msn.com

