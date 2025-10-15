Morto a 48 anni sepolto dai detriti | Si scavava a mani nude per salvarlo

"I soccorritori sono stati costretti a operare su un terreno di consistenza simile a quella delle sabbie mobili, in condizioni molto pericolose, muovendosi su un terreno instabile e agendo dal tetto dell’escavatore per rimuovere il fango con piccoli attrezzi e, in alcuni casi, anche a mani nude. Ogni passo era rischioso e si poteva sprofondare insieme al mezzo". Il comandante dei vigili del fuoco di Macerata, Leonardo Rampino, racconta come la squadra ha vissuto il disperato e vano tentativo di salvare la vita al 48enne Francesco Broda, l’operaio sepolto dai detriti mentre stava lavorando su un escavatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

