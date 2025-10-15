Morte Paolo Taormina oggi udienza di convalida per Maranzano | Mi sfidava e io ho sparato lo avevo avvisato

Si terrà oggi alle 11 l'udienza di convalida del fermo per Gaetano Maranzano, il 28enne reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina avvenuto a Palermo nella serata di sabato. Il giovane ha raccontato agli inquirenti di aver sparato dopo un rimprovero per la rissa. "Lo avevo avvisato, lui mi sfidava e io ho sparato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

