Morta in un groviglio di lamiere | lacrime e rabbia per l’addio ad Asia
Lacrime e rabbia hanno scandito l’ultimo saluto ad Asia Curnis, morta a soli 23 anni in un terribile incidente, mentre rincasava dopo una serata con le amiche. Il funerale della giovane, originaria di Gandosso, comune della Bergamasca a pochi chilometri da Palazzolo sull’Oglio, si è svolto nel. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
