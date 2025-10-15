Mentre prende il via in tribunale il processo per la tragedia di Marco Lelli Ricci, il cestista 15enne morto in un incidente stradale all’altezza della buca di un cantiere nel Centese, la Virtus e il Comune di Bologna annunciano l’intitolazione al giovane atleta di un campo da basket. Ma partiamo dalla vicenda giudiziaria. Nella mattinata di ieri, davanti al giudice Rosalba Cornacchia, si è celebrata la prima udienza del processo che conta cinque imputati a vario titolo per concorso in omicidio stradale. Si tratta del padre di Marco, conducente della vettura su cui viaggiava lo stesso adolescente, di due funzionari della Provincia, ente proprietario della strada, e di due responsabili dell’azienda che stava eseguendo i lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morì con l’auto nella buca . Via al processo per cinque. Un campo dedicato a Marco