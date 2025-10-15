Morì con l’auto nella buca Via al processo per cinque Un campo dedicato a Marco
Mentre prende il via in tribunale il processo per la tragedia di Marco Lelli Ricci, il cestista 15enne morto in un incidente stradale all’altezza della buca di un cantiere nel Centese, la Virtus e il Comune di Bologna annunciano l’intitolazione al giovane atleta di un campo da basket. Ma partiamo dalla vicenda giudiziaria. Nella mattinata di ieri, davanti al giudice Rosalba Cornacchia, si è celebrata la prima udienza del processo che conta cinque imputati a vario titolo per concorso in omicidio stradale. Si tratta del padre di Marco, conducente della vettura su cui viaggiava lo stesso adolescente, di due funzionari della Provincia, ente proprietario della strada, e di due responsabili dell’azienda che stava eseguendo i lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
TRIS Siracusa. . Buca fatale: tragico incidente stradale, lo schianto contro un albero e poi contro un’auto in transito Esattamente dieci anni fa, il 20 settembre, anche il fratello Gabriele perse la vita in un incidente stradale - facebook.com Vai su Facebook
Buca in strada a Monteverde, il danno è doppio: incerti i tempi per la riapertura della strada - Proseguono gli accertamenti sulla voragine che si è aperta in via Palasciano, in zona Monteverde, a poche decine di metri da circonvallazione Gianicolense, lo scorso 2 maggio. Si legge su romatoday.it
Tram "lumaca" a causa della buca in via San Donà: scoperta una perdita nelle fognature a 4 metri di profondità: «Stop per un mese» - Martedì, alla fine del primo giorno di stop delle corse per consentire le verifiche sulla "buca" all'altezza di via delle ... Riporta ilgazzettino.it