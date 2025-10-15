Mood food | quali sono gli alimenti che migliorano l’umore?
Life&People.it Mood food: la terminologia è recente, ma il concetto è antico quanto l’uomo. Non si tratta solo di nutrizione in senso stretto, né di semplice appagamento del palato; è l’idea che il cibo sia un farmaco naturale per l’anima, capace di influenzare direttamente il nostro stato emotivo, le nostre energie e persino i nostri ricordi. Questa profonda connessione tra ciò che mangiamo e come ci sentiamo è il cuore di una disciplina che non è più solo intuitiva, ma sempre più supportata da evidenze scientifiche, e che invita a ripensare la routine alimentare non come un dovere, ma come un atto di auto-cura consapevole. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
