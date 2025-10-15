Monza giallo nel carcere di via Sanquirico | trovato morto un detenuto
Monza – Giallo alla casa circondariale di Monza. I carabinieri del Nucleo investigativo di Monza sono entrati nella struttura di via Sanquirico lunedì mattina in seguito alla notizia che un detenuto era morto. Purtroppo i decessi in carcere non sono una novità, l’ultimo caso la scorsa estate quando un giovane si era tolto la vita in cella. Questa volta però l’ipotesi del suicidio sembra da scartare. E allora perché si sono mossi Procura e carabinieri? Al momento viene esclusa anche l’ipotesi di un decesso per cause violente: il detenuto in questione, un italiano di 63 anni, è morto per altre ragioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
