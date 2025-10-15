Montopoli Valdarno | donato un defibrillatore alla farmacia comunale di Capanne
Un defibrillatore per la farmacia comunale di Montopoli a Capanne. È questo il regalo che la sezione cittadina dell'Associazione Nazionale Carabinieri ha voluto fare all'intera comunità. “È una grande emozione tenere tra le mani questo strumento - ha detto la sindaca Linda Vanni - un oggetto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
