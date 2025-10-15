Montepremi astronomico al Six Kings Slam 2025 | quanto incassa il vincitore

Riyadh (Arabia Saudita), 15 ottobre 2025 – Prende il via il Six Kings Slam, il torneo-esibizione che si tiene a Riyadh da oggi fino al 18 ottobre. Sei i giocatori che si contenderanno un montepremi da sballo: Jannik Sinner – che ha vinto nel 2024 – Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas (con il greco a sostituire Jack Draper, fermato da un infortunio). Chi conquisterà la vittoria finale, si porterà a casa qualcosa 6 milioni di dollari: un assegno da capogiro che batte quello riservato al vincitore dell' US Open 2025, 'solo' a 5 milioni di dollari.

