Montecitorio question time con il ministro Lollobrigida

ROMA – Si svolgerà oggi, 15 ottobre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, risponderà a interrogazioni sulle iniziative urgenti volte a vietare l’attività venatoria sui valichi alpini (Dori – AVS); sulle iniziative volte a tutelare la filiera della pasta italiana in relazione all’ipotesi di dazi statunitensi supplementari (Bergamini – Lega); sulle iniziative volte a promuovere un accordo con l’Amministrazione statunitense al fine di salvaguardare la filiera del grano e l’industria della pasta, in considerazione dell’ipotesi di dazi supplementari (Caramiello – M5S); sulle ulteriori iniziative volte a consolidare l’andamento positivo del comparto agricolo (Bignami – FDI). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Montecitorio, question time con il ministro Lollobrigida

