Montecitorio question time con i ministri Nordio e Calderoli
Roberto Calderoli ROMA – Si svolgerà oggi, 15 ottobre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponderà a interrogazioni sull’istituzione della figura del Capo della segreteria del Capo di gabinetto del ministero della Giustizia, con particolare riferimento al relativo trattamento economico e alle connesse ricadute di carattere organizzativo (Serracchiani – PD-IDP); sulle iniziative urgenti per affrontare il sovraffollamento carcerario, anche attraverso un piano straordinario di edilizia penitenziaria (Boschi – IV-C-RE); su una possibile riforma complessiva dell’istituto della prescrizione in ambito penale (Pittalis – FI-PPE); sulle prospettive degli effetti delle misure approvate dal Consiglio dei ministri in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP). 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Altre letture consigliate
In diretta da Montecitorio il question time con i Ministri Matteo Piantedosi - Viminale - Ministero dell'Interno, Gilberto Pichetto - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Orazio Schillaci - Ministero della Salute. - facebook.com Vai su Facebook
Si svolge oggi, mercoledì 8 ottobre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di @Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponde a interrogazioni su una possibile strategia eversiva in - X Vai su X
Montecitorio, question time con i ministri Nordio e Calderoli - Si svolgerà oggi, 15 ottobre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai ... Da lopinionista.it
Montecitorio, question time con i ministri Piantedosi e Pichetto Fratin - Si svolgerà oggi, 8 ottobre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai ... Lo riporta lopinionista.it
Camera, oggi question time con i ministri Piantedosi, Pichetto Fratin, Schillaci - Si svolge oggi, mercoledì 8 ottobre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Come scrive adnkronos.com