Montalcino si prepara a vivere la sua 67esima Sagra del Tordo, in programma dal 24 al 26 ottobre. Protagonisti, come sempre, i quattro quartieri — Borghetto, Pianello, Travaglio e Ruga — che animeranno la città con la loro passione e il loro spirito identitario. Durante la festa, il pubblico potrà immergersi nell’atmosfera unica di Montalcino: tra rievocazioni storiche, colori e l’attesissimo Torneo di Tiro con l’Arco, che decreterà il vincitore della Freccia d’Argento. Non mancheranno i piaceri della tavola: i Giardini dell’Impero si trasformeranno in un grande percorso del gusto, dove i quartieri proporranno piatti tipici e specialità locali, per vivere appieno l’anima autentica di questa storica celebrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montalcino, Sagra del tordo. I quartieri e la loro storia di nuovo protagonisti. La sfida fra gli arcieri il 26