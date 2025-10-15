Monsterland Halloween Festival 2025 | il 15° compleanno invade l’Autodromo di Imola

Venerdì 31 ottobre: 12 palchi tematici, luna park horror, experience immersive e una lineup che unisce urban e techno. Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari — venerdì 31 ottobre 2025 (18:00–05:00). Il Monsterland Halloween Festival compie quindici anni e lo fa in grande stile, per la prima volta all’interno dell’ Autodromo di Imola. Prodotto da Unconventional Events, il format trasforma il tempio dei motori in una città dell’intrattenimento a cielo aperto: 12 palchi tematici, un Luna Park Horror con attrazioni sincronizzate, scenografie monumentali, laser, visual mapping, performer e installazioni per un viaggio tra musica, arte e spettacolo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

