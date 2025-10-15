Monster | La storia di Ed Gein al primo posto su Netflix ma non batte Dahmer

20,7 milioni di visualizzazioni nella prima settimana completa di disponibilità per la terza stagione di Monster, incentrata sul serial killer Ed Gein. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Monster: La storia di Ed Gein al primo posto su Netflix, ma non batte Dahmer

