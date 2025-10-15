Monster dove si trova la casa di Ed Gein e perché è diventata un cult

Fanpage.it | 15 ott 2025

La storia di Ed Gein continua a scioccare l'immaginario collettivo dopo più di 60 anni, anche grazie alla recente trasposizione di Ryan Murphy, nella serie netflix Monster. Ma cosa ne è stato della casa di Ed Gein? Teatro degli orrori per gli omicidi del noto serial killer statunitense, ecco dove si trova e cos'è diventata oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

