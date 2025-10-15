Mons Royale presenta la nuova linea Yotei | il baselayer originale in 100% lana merino

Dalle montagne della Nuova Zelanda arriva la nuova linea outdoor Yotei per l’autunnoinverno 2025 firmata Mons Royale. Un baselayer versatile e dallo stile inconfondibile, realizzato al 100% in lana merino.? Pensata per chi cerca protezione e comfort senza rinunciare alla libertà di movimento, i capi della linea Yotei, prodotta da Mons Royale, sono l’indumento perfetto da indossare come primo strato tecnico in montagna o come maglia nelle giornate più miti tipiche delle mezze stagioni. Le fibre naturali della lana merino in grammatura da 190gsm garantiscono calore, traspirabilità e resistenza agli odori coniugando performance tecnica ad un design lifestyle. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Mons Royale presenta la nuova linea Yotei: il baselayer originale in 100% lana merino

