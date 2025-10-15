Monopattini nuova pirateria stradale
I monopattini elettrici sfrecciano a velocità incredibili, spesso con due persone a bordo. Nulla si sa della targa obbligatoria in base a una legge del ’24, il casco è un grazioso optional e quasi nessuno lo indossa, sensi unici altro grazioso optional e tutti vanno contromano. Stesso discorso per le bici a pedalata assistita, dove il passeggero è un diritto e il rispetto del Codice della Strada un optional fastidioso. Controlli? Boh.. Niccolò Rocco di Torrepadula Risponde Beppe Boni I conducenti dei monopattini sono i nuovi pirati della strada, in realtà più pericolosi per sé stessi che per gli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
