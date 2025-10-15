Monopattini e cellulari | troppi incidenti

Troppi incidenti stradali e troppe morti. Il Comune e la polizia locale lanciano una campagna di comunicazione attraverso i social Facebook e Instagram per invitare i cittadini alla prudenza. "In città rallenta": questo il principale appello che verrà diffuso già a partire da oggi e insieme a locandine con scritto "la sicurezza dipende anche da te". Dati alla mano infatti è emerso che nel 2024 la provincia di Ancona ha registrato ben 26 morti per incidenti stradali (a fronte di 3mila a livello nazionale) mentre i feriti sono stati 2.116. Nel corso del 2025 su 403 incidenti avvenuti nel capoluogo ben 2 sono risultati mortali e quasi 200 con feriti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

