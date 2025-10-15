Roma, 15 ottobre 2025 – La carriera su strada si è ufficialmente esaurita oggi, sulle strade di casa di Verona, in occasione del Giro del Veneto 2025 (vinto da solito Isaac Del Toro ), ma prima di appendere la bici al chiodo Elia Viviani ha un'ultima missione da svolgere: nel mirino ci sono i Mondiali su pista 2025, in programma a Santiago del Cile da mercoledì 22 ottobre a domenica 26 ottobre. I convocati dell'Italia. Non solo il ' Profeta ': il gruppo di tecnici azzurri composto da Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa ha convocato anche Matteo Bianchi, Davide Boscaro, Renato Favero, Luca Giaimi, Etienne Grimod, Francesco Lamon, Stefano Antonio Minuta, Stefano Moro, Daniele Napolitano, Mattia Predomo, Juan David Sierra e Davide Stella per gli uomini, mentre per le donne a difendere il tricolore saranno Martina Alzini, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Miriam Vece e Federica Venturelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mondiali di ciclismo su pista 2025, i convocati dell'Italia