Mondiali 2026 | chi è già qualificato Tra big outsider e ritorni eccellenti

Sorprese clamorose, solite potenze, grandi ritorni: il quadro delle nazionali qualificate ai Mondiali 2026 (Canada–Messico–Stati Uniti) inizia a prendere forma. Mentre in molte aree del pianeta si lotta ancora per i posti rimanenti — tra ultime giornate e playoff — diversi Paesi hanno già staccato il pass e possono programmare con calma l’estate nordamericana. Il contesto: un Mondiale extra large. L’edizione 2026 sarà la prima a 48 squadre, con fase a gironi ampliata e un tabellone a eliminazione diretta allargato. Tradotto: più opportunità per le federazioni emergenti, più varietà di stili e storie, più partite ad alta intensità. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

