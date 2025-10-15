Mondiale ISSF bene gli azzurri del Trap | Fabbrizi a -1 dalla vetta Pellielo e De Filippis restano in corsa

Al femminile Stanco la migliore delle italiane con 4750. Domani altre due serie di qualificazione ad Atene, venerdì le finali. Parte con il piede giusto l’Italia del Trap al Mondiale ISSF 2025 di Atene. Sulle pedane del Malakasa Shooting Range si sono disputate oggi le prime due serie (50 piattelli) di qualificazione e gli azzurri restano pienamente agganciati al treno di testa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it