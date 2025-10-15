Monastero della Bernaga la raccolta fondi parte con 400mila euro Le parole della badessa

Leccotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattrocentomila euro come primo intervento d'urgenza e una raccolta fondi senza limiti di tetto per ricostruire il monastero della Bernaga. È partita oggi la campagna promossa dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese insieme al Comune di La Valletta Brianza, alla comunità pastorale Sant'Antonio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

monastero bernaga raccolta fondiMonastero della Bernaga, la raccolta fondi parte con 400mila euro. Le parole della badessa - Madre Maria Alessandra: "Grazie per aver percepito la profondità del legame che ci unisce al territorio" ... Da leccotoday.it

monastero bernaga raccolta fondiMonastero della Bernaga, danni per svariati milioni di euro - Il Comune di La Valletta Brianza chiude la via al traffico e ai pedoni: "C'è ancora p ... Lo riporta leccotoday.it

Danni per milioni al monastero della Bernaga, al via una raccolta fondi per le suore - La procura ha aperto un fascicolo sull'incendio che ha distrutto l'edificio secentesco ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Monastero Bernaga Raccolta Fondi