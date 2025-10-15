Monaco al Castelfidardo intanto l’Atletico pensa alla Recanatese

È costata caro la sconfitta casalinga per 6-1 del Castelfidardo contro l’Atletico Ascoli. A farne le spese è stato l’allenatore biancoverde Stefano Cuccù, esonerato dopo un avvio di stagione estremamente complicato: in sette giornate, i fidardensi hanno infatti raccolto appena un punto, ritrovandosi così ultimi in classifica nel girone F di Serie D. La società ha quindi deciso di voltare pagina e ieri ha ufficializzato il nuovo tecnico. Si tratta di Francesco Monaco, ex calciatore dell’Ascoli e ormai ascolano d’adozione, che solo una settimana fa era stato accostato proprio all’Atletico dopo le tre sconfitte consecutive subite dai bianconeri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

