Molina–Juventus ritorno di fiamma per gennaio | l’argentino di nuovo nel mirino ma l’affare è legato al destino di Kim

Un nome che non ha mai smesso di circolare nei corridoi della Continassa torna a prendere quota con forza. Nahuel Molina, esterno destro dell' Atlético Madrid, è di nuovo un obiettivo concreto per la Juventus, pronta a tornare alla carica già nel mercato di gennaio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera sta valutando di riaprire il dossier che in estate si era chiuso sul più bello, quando il giocatore aveva preferito restare in Spagna per giocarsi le sue chance con Simeone. Ora però lo scenario è cambiato. In questa prima parte di stagione Molina ha trovato meno spazio del previsto, e l'idea di un trasferimento torna a farsi strada.

